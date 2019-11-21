Kızına yaptığı mevlitle tepki çeken fenomen Büşra Nur Çalar ilk kez konuştu: Ben vergisini veriyorum
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Kızına yaptığı mevlitle tepki çeken fenomen Büşra Nur Çalar ilk kez konuştu: Ben vergisini veriyorum

Yenidoğan bebeği için okuttuğu mevlit ile gündem olan sosyal medya fenomeni Büşra Nur Çalar, sessizliğini bozarak "Benim sosyal medyadaki kazancım eşimin kazancından daha fazla ve ben bunun vergisini veriyorum" dedi.

21.11.2019 11:01 | Son Güncelleme: 21.11.2019 11:41
Kızına yaptığı mevlitle tepki çeken fenomen Büşra Nur Çalar ilk kez konuştu: Ben vergisini veriyorum

Yıllar önce çektiği işaret dili videolarıyla tanınan ve sonrasında yaptığı çeşitli paylaşımlarla adından söz ettiren fenomen Çalar, aylar önce yaptığı bebek mevlitiyle 'da trendler listesine girdi. Gelen tepkilerin ardından konuşan Çalar, yaptığı paylaşımlar için vergi ödediğini söyledi.

"BEN BUNLARIN VERGİSİNİ ÖDÜYORUM"

YouTuber ve sosyal medya fenomeni Büşra Nur Çalar'ın ilk bebeği için okuttuğu mevlit sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti. Ülke TV'nin canlı yayınına bağlanarak konu hakkında konuşan Çalar şunları söyledi: "Bu kadar acımasızca linç edilmesi, günlerdir gündemde olması böyle bir mevlit videosunun ya da farklı şeyin kulaktan kulağa yayılması beni çok üzdü. Bırakın paylaşım yapmayı, çocuğumu sağlıklı bir şekilde kucağıma almaya çalışıyorum. Bunun için bekliyorum. Bugün kontrolüm vardı, günlerdir suskunluğumun tek sebebi bu. Ben kendi kendimi psikolojik olarak 'Sakin ol Büşra, geçecek Büşra' diye toparlamaya çalışıyorum. Siz bana 'Devam edecek misiniz?' diye soru soruyorsunuz. Konu devam edip etmemek değil. Bu süreci en sağlıklı bir şekilde atlatmaya çalışıyorum.

"ŞATAFAT MEKANIN KENDİ KONSEPTİ"

En samimi şekilde kendimi ifade etmeye çalıştım. Mevlit videosunda görünen şatafat, mekanın kendi konsepti. Onun haricinde bahsedilen araba bizim arkadaşımıza ait bir araç. Araştırıldığında bize ait olmadığı ortaya çıkacak. Onun haricinde yüzük, manevi değeri olan, hediye edilen bir yüzük. Bunun da 1 yıl önceki paylaşım olması üzdü.

"BEN BUNLARIN VERGİSİNİ ÖDÜYORUM"

Doğru ya da yanlış yaptım diye kendimi anlatmak için ne halim var ne mecalim. İddialardan bir tanesi eşimin hatta benim de müşavir olduğuma dair iddialar var. Benim eşim kısa bir süre müşavirlik yaptı. Ben sosyal medyada bir kitleye sahibim. Bundan bir kazanç elde ediyorum. Benim kazancım eşimin kazancından daha fazla."


Haber Videosu: Bebeğine yaptığı mevlid ile eleştirilen Büşra Nur Çalar açıklama yaptı!
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HABER YORUMLARI (21)

  • AD:
    Şu gösteriş merakınız birilerine Hava atma merakınız Dilerim Yüce Rabbim Allahtan size Ceza vererek Büyük bir İmtihana sokarak son bulur . Yeter be burda dargelirli İnsanlarda var onların kızları erkek çocuklarında var . Hiç korkmuyor düşünmüyorsunuz değilmi bunların içi gider isterler üzülürler hallerine diye . Ev , Araba, Pahalı saatler , Altın takmalar Gösterişli hayatını yediği yemeği , giydiği pahalı kıyafetleri göstermeler . Yüce rabbim sizleride gösterişli Hayatınızıda alaşağı etsin AMİN
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  • DOĞRUCU DAVUT:
    BİZ MANEVİYAT DİYORUZ KADIN HALA VERGİ DİYOR İŞTE ANLAŞAMADIĞIMIZ KONU BU MADDİYAT HERŞEYİMİZ OLDU NE YAZIKKİ DİNİ BİLE VERGİ ÖDEYİP ALIYORUZ SANIYORSUNUZ
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  • ZIT:
    sosyal medyada bu insanlar takip edilmezse bu denli şımarmazlar. bizlerin üzerinden kazandıkları paralarla sefa sürüyorlar lütfen takip etmeyin böyle insanları. .
    Cevap Yaz 9 Yayından Kaldır
  • FİKİR:
    vergi vermen herşeyi yapabileceğin anlamı taşımaz. . . Bugün sen vergi veriyorsun diye göz yumulması durumunda yarın başka olaylara kapı açılmasıdır bu yaptığınız hadsizlik olur.
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