Kızına cinsel istismar iddiasıyla tutuklandı

SAKARYA'nın Hendek ilçesinde kızına cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen M.Ç., tutuklandı.

Hendek'te, H.Ç.Ç. (28), 14 yaşından beri babası M.Ç.'nin cinsel istismarına uğradığını iddia ederek şikayetçi oldu. Evli olan H.Ç.Ç.'nin şikayeti üzerine M.Ç. gözaltına alındı. M.Ç. işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramiz Kaan OKTAR