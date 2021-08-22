Kızımıza dezenfektan içirmeye çalıştı
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Kızımıza dezenfektan içirmeye çalıştı

Kızımıza dezenfektan içirmeye çalıştı
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Manken Tülin Şahin, eski sevgilisi ve kızının babası Portekizli iş insanı Pedro de Noronha tarafından darp edildiğini ileri sürerek, koruma kararı aldırdı. Karar kapsamında Noronha, kızını üç ay göremeyecek ve Şahin'e yaklaşamayacak. Şahin, savcılığa sunduğu yeni dosyada kızının Noronha tarafından kaçırılarak kendisinden fidye isteneceğini öne sürdü.

Hürriyet'ten Behlül Aydın'ın haberine göre; Ünlü model Tülin Şahin ve Portekizli işinsanı Pedro de Noronha'nın kızları Siena Leyla, Kasım 2019'da dünyaya geldi. Şahin, doğumdan bir süre sonra da Noronha ile ilişkisini noktaladı. Ayrılık sonrası kızını göremediğini iddia eden Pedro de Noronha, mahkemeye başvurarak hak talebi istedi. Ünlü model, yaşanan bu gelişmelerin ardından kızı ile kendisinin psikolojik ve fiziki şiddete maruz kaldığını açıklayarak Pedro de Noronha hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Tülin Şahin, savcılığa sunduğu son dosyada ise kan donduran ifadelere yer verdi. Şahin, 3 milyon Euro borcu olan Noronha'nın kızlarını kaçırarak kendisinden fidye talebinde bulunmak isteyeceğini iddia etti: "Siena'yı odasında uyuturken benim duymadığımı düşünüyordu. Arka odaların birinde 'Arabayı Bulgaristan veya Yunanistan'a getirdikten sonra gerisi kolay. Ben her şeyi hallettim' dediğini duydum."

İfadesinde kızını korumak için mücadelesini sürdüreceğini belirten Şahin, evdeki bakıcı N.Y.'nin Pedro de Noronha ile işbirliği yaparak kızını kaçırma operasyonu planladıklarını öne sürdü. Bakıcısının eşi H.Y. ile ablası N.T. hakkında tehdit, şantaj, hakaret ve hırsızlık iddiasıyla suç duyurusunda bulunan ünlü model ifadesinde şu sözlere yer verdi: "N.Y.'nin kocası ve ablası beni arayıp telefonda 'Gör bak o çocuğa neler yapacağız' dedi. N.Y.'nin Siena'ya şiddetli davrandığına dair kamera kayıtları var."

Tülin Şahin, Pedro de Noronha'nın aşk yaşadığı Işık Keçeci Aşur'un da olayların içinde olduğunu iddia etti. Şahin, Aşur'un mahkemede yalancı şahitlik yaptığını öne sürdü. Ayrıca dosyada Pedro'nun Işık Keçeci Aşur'un referansı ile Siena'yı okula yazdırmaya çalıştığına yer verildi.

Tülin Şahin'in Portekizli işinsanı Pedro de Noronha hakkında savcılığa sunduğu dilekçesindeki diğer iddialar ise şöyle: "Geçen sene kızımın doğum günü olan 4 Kasım'da Siena'yı bayıltacak derecede sıktı. Geçtiğimiz haziran ayında ise kızımıza dezenfektan içirmeye çalıştı. Mutfak dolaplarının çocuk kilitlerini özellikle açıp Siena'nın bıçaklarla oynamasını sağladı. Hamileliğimin 4'üncü ayından itibaren benden para istemeye başladı. Avukatıyla usulsüz bir şekilde banka hesaplarıma girip baktı. Eski evliliğinden olan ve Londra'da yaşayan 15 ila 16 yaşlarındaki oğullarına 'Siena maddi açıdan hepimize bakacak. Merak etmeyin' dediğini öğrendim."

Kaynak: Snob Magazin

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