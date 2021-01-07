Kızılyıldız - Fenerbahçe Beko THY Euroleague basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Şifresiz mi yayınlanacak?
THY Euroleague heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Bu akşam saat 21:00 'da Kızılyıldız - Fenerbahçe Beko mücadelesi olacak. Peki Kızılyıldız - Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda yayınlanacak, ücretsiz izlenebilecek mi? Kızılyıldız - Fenerbahçe Beko saat kaçta, ne zaman?
Merakla beklenen Kızılyıldız - Fenerbahçe Beko basketbol maçı bugün ekranlara gelecek. Peki Kızılyıldız - Fenerbahçe Beko ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Ücretsiz yayınlanacak mı? Tüm detaylar haberimizde...
KIZILYILDIZ - FENERBAHÇE BEKO BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
Kızılyıldız - Fenerbahçe Beko THY Euroleague basketbol maçı 7 Ocak Perşembe günü akşam saat 21:00 'da başlayacaktır. Yani karşılaşma Türkiye saatiyle akşam 9'da başlayacak.
KIZILYILDIZ - FENERBAHÇE BEKO BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Kızılyıldız - Fenerbahçe Beko THY Euroleague maçıBein Sports 3, Digiturk 79, Kablo TV 234 kanallarında yayınlanacaktır.
KIZILYILDIZ - FENERBAHÇE BEKO BASKETBOL MAÇI NEREDE OYNANIYOR?
Basketbol maçı Aleksandar Nikolic Hall, Belgrad'da oynanacak.