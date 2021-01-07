Kızılyıldız - Fenerbahçe Beko THY Euroleague basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Şifresiz mi yayınlanacak?

THY Euroleague heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Bu akşam saat 21:00 'da Kızılyıldız - Fenerbahçe Beko mücadelesi olacak. Peki Kızılyıldız - Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda yayınlanacak, ücretsiz izlenebilecek mi? Kızılyıldız - Fenerbahçe Beko saat kaçta, ne zaman?