Kızılcık Şerbeti, Gold Film imzalı, ilk bölümü 20 Ekim 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Hakan Kırvavaç'ın üstlendiği, senaryosunu Melis Civelek'in kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Peki, Kızılcık Şerbeti Beril kimdir?

KIZILCIK ŞERBETİ YENİ BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yayınlanan tanıtımda; Fatih'e güvendiği için pişmanlık duyan Doğa, Kıvılcım'dan da uyarı alıyor. Abdullah ile Fatih'in karşı karşıya geldiği tanıtımda Görkem'in Fatih'i affedici sözleri dikkat çekiyor. Nursema, Asude'den Firaz'ın hisselerini satarak kaçtığını öğrenirken, Sevtap köşke alındığı için Nilay'a teşekkür ediyor. Kıvılcım, Ömer'e Cemal'in takıntılı olduğunu söylediği tanıtımda Fatih'in Doğa'nın kapısına gelmesiyle yaşanacaklar büyük merakla bekleniyor.

KIZILCIK ŞERBETİ BERİL KİMDİR?

Kızılcık Şerbeti ekrana gelen yeni bölümde Beril karakteri ile diziye Elif Melda Yılmaz dahil oldu.

ELİF MELDA YILMAZ KİMDİR?

Elif Melda Yılmaz, 7 Kasım 1977 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldi. İlk ve orta öğretimini Eskişehir'de tamamladı. İlkokul yıllarından itibaren müzik ve halk dansları ve radyo programcılığı üzerine profesyonel çalışmalar yaptı. 2000 yılında Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro Bölümünden mezun oldu. Aynı yıl Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nın kurucu oyuncuları arasında yer aldı.

2013 yılında Kanlı Nigar oyunundaki performansıyla Çağdaş Gazeteciler Derneği ve 4. Sadri Alışık Anadolu Tiyatro Oyuncu Ödülleri jürisi tarafından Yılın Kadın Sanatçısı ve Müzikal Dalında Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu ödüllerine layık görüldü.