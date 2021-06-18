Kızılay Genel Müdürü Dr. İbrahim Altan ile Beraberindeki Heyet, Vali Orhan Tavlı' Yı Ziyaret Etti

Kızılay Genel Müdürü Dr. İbrahim Altan ile Beraberindeki Heyet, Vali Orhan Tavlı' yı Ziyaret EttiTürk Kızılay Genel Müdürü İbrahim Altan, Genel Müdür Yardımcısı Ekrem Şahin, Menteşe Şube Başkanı Kenan Gürbüz, Muğla Bodrum Şube Başkanı Ömer Başbuğ, Muğla Şube Başkan Yardımcısı Hasan Arslan,...

Kızılay Genel Müdürü Dr. İbrahim Altan ile Beraberindeki Heyet, Vali Orhan Tavlı' yı Ziyaret EttiTürk Kızılay Genel Müdürü İbrahim Altan, Genel Müdür Yardımcısı Ekrem Şahin, Menteşe Şube Başkanı Kenan Gürbüz, Muğla Bodrum Şube Başkanı Ömer Başbuğ, Muğla Şube Başkan Yardımcısı Hasan Arslan, Muğla Şube Genel Hizmet Yöneticisi İpek KARSAN, Genç Kızılay Bodrum Başkanı Vahit Yavuz ile Yönetim Kurulu Üyeleri Songül Kaygıner Topal, Bora Çulhaoğlu, Nasuh Kanat, Ahmet Dursun ve Menaf Kıyanç Muğla Valisi Orhan Tavlı' yı ziyaret etti. Türk Kızılay Genel Müdürü İbrahim Altan, sürdürdükleri faaliyetlere ilişkin bilgi vererek, Kızılay'ın ilimizdeki faaliyetlerine desteği dolayısıyla Vali Orhan Tavlı' ya teşekkür etti. Vali Orhan Tavlı, Dr. İbrahim Altan ile beraberindeki Kızılay yetkililerinin ziyaretinden memnuniyet duyduğunu belirterek, çalışmalarında başarılar diledi.

Kaynak: Habermetre