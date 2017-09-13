Kızıl Ordu Korosu'ndan Mehter Marşı Sürprizi

– İş adamı Hüsnü Özyeğin'in Rusya'daki bankası Credit Europe Bank, Rusya pazarındaki 20. kuruluş yıl dönümü için Moskova'da düzenlediği özel gecede sahneye çıkan dünyaca ünlü Rus Kızıl Ordu Korosu bir sürpriz yaparak mehter marşını okudu ve "Sevdan Olmasa" şarkısını Türkçe seslendirdi.



Çok sayıda üst düzey Rus, Türk ve Rusya'da iş yapan diğer ülkelerden iş adamlarının katıldığı davette Kızıl Ordu Korosu sahne aldı



Program akışı içerisinde birden Mehter Marşı'nın çalınması salondakilerini şaşırtırken sahnedeki dev ekranda da Atatürk'ün eski resimlerinin ve Boğaz Köprüsü'nin görüntüsü yansıtıldı. Bu mutluluğun heyecanını yaşayan Türk davetliler, program akışı içerisinde ilerleyen dakikalarda koronun solisti Natalia Moskvina'nın sesinden ve Türkçe "Sevdan Olmasa" şarkısını dinleyince koroyu dakikalarca ayakta alkışladılar.



Credit Europe Bank, Rusya'da bulunan 700'ün üzerinde banka arasında ilk 50 arasında bulunuyor. Özyeğin'in bankası bu yılın başında düzenlenen törende de Rusya pazarındaki yüzlerce yabancı ve yerli banka arasında "Yılın Banka Kartı" kategorisinde Yılın Bankası ödülünü almıştı.



Görüntü dökümü:



-Geceden detay görüntüler



-Kızıl Ordu Korosu'nun mehter marşı ve Sevdan Olmasa şarkısını okuması - Moskova