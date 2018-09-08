Kızıl Dany, Fransız ve İspanyol Dışişleri Bakanlarına Sordu: Trump Fırsat Mı, Felaket Mi?

Kızıl Dany, Fransız ve İspanyol Dışişleri Bakanlarına Sordu: Trump Fırsat Mı, Felaket Mi?

Daniel Cohn-Bendit, kesmeden, montajlamadan yayınladığımız Uncut programının ikinci bölümünde Fransız Dışişleri Bakanı Jean Yves Le Drian ve İspanyol Dışişleri Bakanı Josep Borrell ile bir araya geldi.

Daniel Cohn-Bendit, kesmeden, montajlamadan yayınladığımız Uncut programının ikinci bölümünde Fransız Dışişleri Bakanı Jean Yves Le Drian ve İspanyol Dışişleri Bakanı Josep Borrell ile bir araya geldi

Kaynak: Euronews.com

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