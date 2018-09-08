Kızıl Dany, Fransız ve İspanyol Dışişleri Bakanlarına Sordu: Trump Fırsat Mı, Felaket Mi?
Daniel Cohn-Bendit, kesmeden, montajlamadan yayınladığımız Uncut programının ikinci bölümünde Fransız Dışişleri Bakanı Jean Yves Le Drian ve İspanyol Dışişleri Bakanı Josep Borrell ile bir araya geldi.
Daniel Cohn-Bendit, kesmeden, montajlamadan yayınladığımız Uncut programının ikinci bölümünde Fransız Dışişleri Bakanı Jean Yves Le Drian ve İspanyol Dışişleri Bakanı Josep Borrell ile bir araya geldi
Kaynak: Euronews.com