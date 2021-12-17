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Kız öğrenciler ortalığı birbirine kattı

Kız öğrenciler ortalığı birbirine kattı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde iki kız öğrenci okul çıkışı kavga etti.

MANİSA (İHA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde iki kız öğrenci okul çıkışı kavga etti. Çevredekilerin ve arkadaşlarının ayıramadığı kavga cep telefonuyla görüntülendi.

Kavga, Turgulu ilçesinde yaşandı. İki kız öğrenci arasında okulda başlayan gerginlik sokağa taşınca kavga yaşandı. Birbirlerinin saçlarından tutan öğrenciler çevredekilerin müdahalesine rağmen ayrılmadı. Öğrencilerin kavga sonrası olay yerinden kaçarak uzaklaştığı öğrenilirken yaşananlar başka bir öğrenci tarafından cep telefonuyla kaydedildi. - MANİSA

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