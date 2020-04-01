Kıvanç Tatlıtuğ'un koronavirüs testi negatif çıktı Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, koronavirüs testinin negatif çıktığını açıklayarak, "Yapılan tetkikler sonucunda akciğerimde küçük bir alanda zatürre odağı tespit edildi. Bununla ilgili olarak takip ve tedavi altına alındım" dedi.

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, yüksek ateş ve öksürük şikayeti ile gittiği hastanede yapılan koronavirüs testinin negatif çıktığını söyledi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Tatlıtuğ, "Yapılan tetkikler sonucunda akciğerimde küçük bir alanda zatürre odağı tespit edildi. Bununla ilgili olarak takip ve tedavi altına alındım" dedi.

"AKCİĞERİMDE KÜÇÜK BİR ALANDA ZATÜRRE ODAĞI TESPİT EDİLDİ"

Kıvanç Tatlıtuğ'un paylaşımında şu ifadeler yer aldı: "Yüksek ateş ve öksürük şikayeti ile geldiğim hastanede, yapılan tetkikler sonucunda akciğerimde küçük bir alanda zatürre odağı tespit edildi. Bununla ilgili olarak takip ve tedavi altına alındım. Bugün Covid-19 test sonucumun negatif geldiğini öğrendim.

Yarın yapılacak son kontrollerim sonucuna göre gerekirse evde takip ve tedavime karar verilecektir. Ülkemizde özellikle bu dönemde yoğun mesai harcayan sağlık personellerine çok teşekkür ediyor, başta Covid-19 ile mücadele eden hastalar olmak üzere tüm hastalara Allah'tan şifa diliyorum. Dualarımız sizinle. Ben iyiyim... İlginize teşekkür ederim.."

Kaynak: DHA