Kitap 1820 Filmi Kitap 1820 filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Kitap 1820 filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

Soner, 1820 yılında Yahya adıyla yaşadığını iddia eden genç bir adamdır. Gizemli bir kitabı aramaya koyulan Soner, bunun İzmir'den İstanbul'a doğru yola koyulur. Gizemli güçlerin korumasında olan kitabı bulmak için zorlu bir maceraya atılan Soner, kendisini beklenmedik olayların içinde bulur.

Yönetmen: Deniz Deniz

Senaryo: Deniz Deniz

Oyuncular: Serkan Güler, Naira Seydova, Aslı Kökçe, Sinan İçsel, Ekrem Emir Kaltar

Filmin Türü: Gerilim

Orijinal Adı: Kitap 1820

Yapımcı Firma: Melodi Müzik Yapım

Yapım Yılı: 2020

Yapım Ülkesi: Türkiye

Orijinal Dili: Türkçe

Dağıtıcı Firma: B Kare Film

Vizyon Tarihi: 11.09.2020

Kitap 1820 Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.

Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.

Kaynak: InterSinema.com