Kitabenin önündeki tabela hâlâ kaldırılmadı
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Kitabenin önündeki tabela hâlâ kaldırılmadı

SULTAN 2. Abdülhamit döneminden kalma kitabenin önündeki dükkan tabelası hala kaldırılmadı.

14.11.2019 09:43 | Son Güncelleme: 14.11.2019 09:43
Kitabenin önündeki tabela hâlâ kaldırılmadı
SULTAN 2. Abdülhamit döneminden kalma kitabenin önündeki dükkan tabelası hala kaldırılmadı.

'daki  tarihi bir handa 5 ayrı dilde üzerinde "Tarakçı ve kehribarcı ve Mahdumlarının" ile "El kasibi habibullah" yani "Kazananı Allah sever" yazılı kitabe bulunuyor. Arapça, İbranice, Fransızca, Ermenice ve Rumca yazılı kitabe 2. Abdülhamit dönemine ait. Ancak kitabenin önü burada bulunan bir dükkanın tabelası ile tarihi değeri hiçe sayılarak kapatılmış durumdaydı. Tabela yapılan eleştirilere rağmen hala kaldırılmadı. Tabela nedeniyle ayrıca kitabenin İbranice yazılı bölümü görülemiyor.


- İstanbul
Kaynak: DHA
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