Kıskançlık soruları Cedi Osman ile aşk yaşayan Ebru Şahin'i kızdırdı: Çok sıkıldık inanın
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Kıskançlık soruları Cedi Osman ile aşk yaşayan Ebru Şahin'i kızdırdı: Çok sıkıldık inanın

Kıskançlık soruları Cedi Osman ile aşk yaşayan Ebru Şahin'i kızdırdı: Çok sıkıldık inanın
Hürriyet - Haberler | Magazin

Bir süredir ilişki yaşayan iki ünlü isim, Elbet Steak- house'da yemek yedi.

Bir süredir ilişki yaşayan iki ünlü isim, Elbet Steak- house'da yemek yedi. Göcek tatilinden yeni dönen sevgililer, sorulara "Güzel bir tatil oldu" diye yanıt verdi.

Cedi Osman, tatil sırasında objektifleri fark edince bikinili sevgilisini havluya sardığı haberleri hatırlatılınca "Bende kıskançlık durumu yok, siz öyle anlamışsınız" dedi.

Şahin de muhabirlere sitem etti: "Biz hep böyle şeylerle konuşuluyoruz, çok sıkıldık inanın."

Kaynak: Hürriyet

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Kıskançlık soruları Cedi Osman ile aşk yaşayan Ebru Şahin'i kızdırdı: Çok sıkıldık inanın - Haberler Magazin
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