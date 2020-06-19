Kıskançlık krizine girdi, sevgilisini pompalı tüfekle vurdu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kıskançlık krizine girdi, sevgilisini pompalı tüfekle vurdu

Bursa'da bir kişi, kıskandığı sevgilisini pompalı tüfekle bacağından ve göğsünden yaralandı.

Kıskançlık krizine girdi, sevgilisini pompalı tüfekle vurdu
19.06.2020 09:28 | Son Güncelleme: 19.06.2020 09:37

Bursa'da bir kişi, kıskandığı sevgilisini pompalı tüfekle bacağından ve göğsünden yaralandı.

Olay, merkez Nilüfer İlçesi Ataevler Mahallesi Yılmaz Akkılıç Caddesinde meydana geldi. Edilen bilgiye göre, gece saatlerinde eğlenmek için çıkan Feride S. (31), iddiaya göre kısa süre önce ayrıldığı sevgilisi A.G'nin (45) çağırması ile buluştu. Çift konuştuktan sonra A.G. Feride S'yi evine bıraktı.

Sabah 07.00 sıralarında Feride S.'yi evinin otoparkına çağıran A.G. aracına bindirdi. Otomobilde bir süre konuşan A.G. ve Feride S. tartışmaya başladı. Sözlü tartışma büyüyerek kavgaya dönüşürken A.G. otomobilinde bulundurduğu pompalı tüfekle sevgilisinin üzerine ateş etti. Feride S. tüfekten çıkan saçmalarla sağ bacağından ve göğsünden yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri Feride S'yi yaralandığı yerden 200 metre ilerisinde bulurken, sevgilisi ise aracıyla olay yerinden uzaklaştı. Sağlık ekipleri de ilk müdahalenin ardından genç bayanı Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastahanesi'ne kaldırıldı.

Feride S.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri olay yerinden kaçan A.G'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Son dakika: İstanbul'da maske takmamanın cezası 900 TL'ye sabitlendi Haber
Son dakika: İstanbul'da maske takmamanın cezası 900 TL'ye sabitlendi
Tanıştıkları kişiler, evden kaçan 3 kız çocuğunu taciz edip uyuşturucuya alıştırdı Haber
Tanıştıkları kişiler, evden kaçan 3 kız çocuğunu taciz edip uyuşturucuya alıştırdı
Çardakta otururken yıldırım isabet eden genç kız hayatını kaybetti Haber
Çardakta otururken yıldırım isabet eden genç kız hayatını kaybetti
Elazığ'da tartıştığı kızını öldüren baba da öldü Haber
Elazığ'da tartıştığı kızını öldüren baba da öldü
Son Dakika: LGS ve YKS'nin yapılacağı günlerde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının ayrıntıları netleşti Haber
Son Dakika: LGS ve YKS'nin yapılacağı günlerde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının ayrıntıları netleşti
Merve Boluğur, Nişantaşı'nda makyajsız ve sütyensiz haliyle görüntülendi Haber
Merve Boluğur, Nişantaşı'nda makyajsız ve sütyensiz haliyle görüntülendi
Vakalara göre vefatın en yüksek olduğu Gümüşhane'de vatandaşı korku sardı
Vakalara göre vefatın en yüksek olduğu Gümüşhane'de vatandaşı korku sardı
Annesini mağazanın merdivenlerinden iten kız ifadesinde olay anını anlattı
Annesini mağazanın merdivenlerinden iten kız ifadesinde olay anını anlattı
Survivor'da hayat hikayesinden bahseden Cemal Can, hüngür hüngür ağladı
Survivor'da hayat hikayesinden bahseden Cemal Can, hüngür hüngür ağladı
Anayasa Mahkemesi, Selahattin Demirtaş için hak ihlali kararı verdi
Anayasa Mahkemesi, Selahattin Demirtaş için hak ihlali kararı verdi
Deodorant şişesiyle tecavüzle yargılanan sanık, üniversiteli kızı suçladı!
Deodorant şişesiyle tecavüzle yargılanan sanık, üniversiteli kızı suçladı!
Vedat Milor'un gençlik fotoğrafındaki karın kasları herkesi şaşkına çevirdi
Vedat Milor'un gençlik fotoğrafındaki karın kasları herkesi şaşkına çevirdi
Sivas Valisi programlarına Murat 124 ile gitti, görenler şaşkınlarını gizleyemedi
Sivas Valisi programlarına Murat 124 ile gitti, görenler şaşkınlarını gizleyemedi
Bu haberi Alman basını duyurdu: Almanya, tepkilerin ardından Türkiye'yle ilgili kararından geri adım attı
Bu haberi Alman basını duyurdu: Almanya, tepkilerin ardından Türkiye'yle ilgili kararından geri adım attı
Koronavirüsü reddeden Rus Rahip, bir manastırı zorla ele geçirdi
Koronavirüsü reddeden Rus Rahip, bir manastırı zorla ele geçirdi
Kasığında yırtık tespit edilen Nwakaeme en az 1 ay forma giyemeyecek
Kasığında yırtık tespit edilen Nwakaeme en az 1 ay forma giyemeyecek
Emlak müşavirliği yasasıyla başkasının evini satmak isteyenlere 30 bin TL ceza kesilecek
Emlak müşavirliği yasasıyla başkasının evini satmak isteyenlere 30 bin TL ceza kesilecek
Genç yetenekler arayan İtalyan devi Inter, Türkiye'de futbol akademisi açıyor
Genç yetenekler arayan İtalyan devi Inter, Türkiye'de futbol akademisi açıyor
Son dakika: Hamile kadının olduğu araca saldıran baklavacı kardeşlere 4'er yıl 2'şer ay hapis cezası
Son dakika: Hamile kadının olduğu araca saldıran baklavacı kardeşlere 4'er yıl 2'şer ay hapis cezası
70 bin TL'den başlayan fiyatlarla kamu lojmanları yeniden ihaleye çıkıyor
70 bin TL'den başlayan fiyatlarla kamu lojmanları yeniden ihaleye çıkıyor
İkinci dalga endişesinin yaşandığı Karabük'te vaka sayısı 73 oldu
İkinci dalga endişesinin yaşandığı Karabük'te vaka sayısı 73 oldu
Son Dakika: Türkiye'de 5 gün sonra iyileşen hasta sayısı yeni vaka sayısını geçti
Son Dakika: Türkiye'de 5 gün sonra iyileşen hasta sayısı yeni vaka sayısını geçti
Kaybolan oğlunun gölete düştüğünü sanıp suya giren baba boğuldu
Kaybolan oğlunun gölete düştüğünü sanıp suya giren baba boğuldu
Max Kruse'nin Emre Belözoğlu'yla tartışması, ayrılık kararı almasını netleştirdi
Max Kruse'nin Emre Belözoğlu'yla tartışması, ayrılık kararı almasını netleştirdi
Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüs salgınında ikinci dalga için sonbaharı işaret etti
Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüs salgınında ikinci dalga için sonbaharı işaret etti
Bakan Soylu'nun tepki gösterdiği gazeteci Saygı Öztürk canlı yayında ağladı
Bakan Soylu'nun tepki gösterdiği gazeteci Saygı Öztürk canlı yayında ağladı
Ticari araç sürücüleri için zorunlu hale getirilen psikoteknik testini yaptırmayanlara 1.083 TL ceza kesilecek
Ticari araç sürücüleri için zorunlu hale getirilen psikoteknik testini yaptırmayanlara 1.083 TL ceza kesilecek
Kangal köpeklerini acımasızca dövüştürüp kameraya kaydettiler
Kangal köpeklerini acımasızca dövüştürüp kameraya kaydettiler
Erdoğan ve Bahçeli, seçimlerin 2023'te gerçekleşmesi hususunda mutabık kaldı
Erdoğan ve Bahçeli, seçimlerin 2023'te gerçekleşmesi hususunda mutabık kaldı
Belediye Başkanı, Murat Övüç'e söylediği türkü nedeniyle tepki gösterdi
Belediye Başkanı, Murat Övüç'e söylediği türkü nedeniyle tepki gösterdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Ziya Selçuk Berat Albayrak Mevlüt Çavuşoğlu Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Cem Yılmaz Seda Sayan Emre Kınay Acun Ilıcalı
Spor Ali Koç Fatih Terim Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Daha Fazla Lgs Bursa Ankara Para Cezası
Şu an buradasınız: Kıskançlık krizine girdi, sevgilisini pompalı tüfekle vurdu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.6.2020 10:15:48. #1.15#
title