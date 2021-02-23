Kıskanç kadın, silahla bastığı mekanda kocasıyla içki içen kadını öldürdü! O anlar kamerada
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Kıskanç kadın, silahla bastığı mekanda kocasıyla içki içen kadını öldürdü! O anlar kamerada

23.02.2021 15:10 | Son Güncelleme: 23.02.2021 15:20

Brezilya'nın Tiangua şehrinde yaşayan 31 yaşındaki Dayane Rafaelle da Silva Rodrigues, isimli kadın 18 Şubat tarihinde, kocasının başka bir kadınla içki içtiği mekana silahla girip kocası ile içki içen kadını öldürdü.

Brezilya'nın Tiangua şehrinde yaşayan 31 yaşındaki Dayane Rafaelle da Silva Rodrigues, isimli kadın 18 Şubat tarihinde, kocasının başka bir kadınla içki içtiği mekana silahla girip kocası ile içki içen kadını öldürdü. Güvenlik kamerası görüntülerinde Dayane'nin öldürdüğü 26 yaşındaki Djaiane Batista Barros ile Dayane'nin kocası Rodrigues bir grup arkadşları ile aynı masada içki içtikleri görülüyor .

Grup Dayane'nin silahla mekana girdiğini görünce kaçmaya çalıştı. Dayane, ateş etmeye başlayınca masada kocası ile karşı karşıya oturan Djaiane'nın kafasına bir mermi isabet etti ve kendisini öldürdü. Olayda ayrıca 24 yaşındaki bir erkekte yaralanıp hastanede tedavi altına alındı.

Polis tarafından gözaltına alınan Dayane, verdiği ifadede kocasının sürekli olayın meydana geldiği mekanda sürekli eskort kadınlar ile buluştuğunu, buna sinirlenip kocasının etrafındaki kadınları dağıtmak için havaya rastgele ateş ettiğini, kafasına mermi isabet ettikten sonra hayatını kaybeden kadını tanımadığını ve merminin kafasına tesadüfen isabet ettiğini söyledi. Dayane'nin sorgusu devam ediyor.

Kıskanç kadın, silahla bastığı mekanda kocasıyla içki içen kadını öldürdü! O anlar kamerada
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