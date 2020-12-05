Kısıtlamayı ihlal eden çocuklar ekip otosunun siren sesini duyunca kaçıp saklandı

Bursa'da kısıtlamaya rağmen okul bahçesinde top oynayan 6 çocuk, polisin siren sesini duyunca kaçtı. Polis sokaktan gidene kadar tehlikeye aldırış etmeden yüksek bir duvarın üstünde bekleyen çocukların maskesiz olduğu görüldü. Yaşanan olay bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen merkez Yıldırım ilçesi Fidyekızık Mahallesi'nde bulunan Prof. Dr. Fuat Sezgin Ortaokulu'nun bahçesindeki sahada 6 çocuğun top oynadığı anlar, bir mahalleli tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. İhbar üzerine okulun bulunduğu sokağa gelen polis aracının siren sesini duyan çocuklar kaçtı.

DUVARIN ÜZERİNDE BEKLEDİLER

Çocuklar, polisten gizlenmek için top oynadıkları sahanın arkasında bulunan yüksek bir duvarın üzerine çıktı. 6 çocuk tehlikeye aldırış etmeden, polis gidene kadar duvarın üzerinde bekledi.

KAMERAYA YANSIDI

Daha sonra çocuklar, duvarın üzerinden yürüyerek, yola çıktı. Çocukların maske ve sosyal mesafe kuralına uymadıkları görüldü. Çocukların duvar üzerindeki tehlikeli yürüyüşü de cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Muammer İRTEM