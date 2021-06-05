Kısıtlamasız ilk cumartesi günü kentte yoğunluk yaşanıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kısıtlamasız ilk cumartesi günü kentte yoğunluk yaşanıyor

Anadolu Ajansı / Metin Yüksel Kaya - Haberler | Güncel

Taksim meydanı -İstiklal caddesi -Eminönü iskele -Galata köprüsü -Cevizlibağ trafik / tramvay İSTANUBUL - Koronavirüsle mücadele kapsamında başlatılan kısıtlamaların ardından, haziran ayı normalleşme tedbirleri genelgesi kapsamında kısıtlamasız ilk cumartesi günü, sabahın ilk saatlerinden...

-Taksim meydanı

-İstiklal caddesi

-Eminönü iskele

-Galata köprüsü

-Cevizlibağ trafik/ tramvay İSTANUBUL - Koronavirüsle mücadele kapsamında başlatılan kısıtlamaların ardından, haziran ayı normalleşme tedbirleri genelgesi kapsamında kısıtlamasız ilk cumartesi günü, sabahın ilk saatlerinden itibaren kentte hareketlilik gözlendi.

Kısıtlamasız ilk cumartesi günü kentte yoğunluk yaşanıyor
Kısıtlamasız ilk cumartesi günü kentte yoğunluk yaşanıyor
Kısıtlamasız ilk cumartesi günü kentte yoğunluk yaşanıyor
Kısıtlamasız ilk cumartesi günü kentte yoğunluk yaşanıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Yüksel Kaya

Kızının gözleri önünde eski eşini öldüresiye döven İbrahim Zarap'a 10 yıl 4 ay hapis
Kızının gözleri önünde eski eşini öldüresiye döven İbrahim Zarap'a 10 yıl 4 ay hapis
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Fuat Oktay Hasan Polatkan Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan İrem Derici Acun Ilıcalı Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Gervinho Merih Demiral Nihat Özdemir Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kısıtlamasız ilk cumartesi günü kentte yoğunluk yaşanıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.06.2021 12:15:50. #1.13#

title