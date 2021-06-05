Kısıtlamasız ilk cumartesi günü kentte yoğunluk yaşanıyor
Taksim meydanı -İstiklal caddesi -Eminönü iskele -Galata köprüsü -Cevizlibağ trafik / tramvay İSTANUBUL - Koronavirüsle mücadele kapsamında başlatılan kısıtlamaların ardından, haziran ayı normalleşme tedbirleri genelgesi kapsamında kısıtlamasız ilk cumartesi günü, sabahın ilk saatlerinden...
-Taksim meydanı
-İstiklal caddesi
-Eminönü iskele
-Galata köprüsü
-Cevizlibağ trafik/ tramvay İSTANUBUL - Koronavirüsle mücadele kapsamında başlatılan kısıtlamaların ardından, haziran ayı normalleşme tedbirleri genelgesi kapsamında kısıtlamasız ilk cumartesi günü, sabahın ilk saatlerinden itibaren kentte hareketlilik gözlendi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Yüksel Kaya