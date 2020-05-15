Kısıtlamanın başlamasına 5 dakika kala ırmakta kayboldu Kısıtlamanın başlamasına 5 dakika kala ırmakta kaybolduANTALYA'nın Manavgat ilçesinde koronavirüs kısıtlamasının başlamasına 5 dakika kala yüzmek için ırmağa giren Mustafa Boz (16) kayboldu.

Kısıtlamanın başlamasına 5 dakika kala ırmakta kayboldu

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde koronavirüs kısıtlamasının başlamasına 5 dakika kala yüzmek için ırmağa giren Mustafa Boz (16) kayboldu.

Manavgat Evliya Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ikinci sınıf öğrencisi Mustafa Boz, kendilerine verilen 4 saatlik iznin bitimine 5 dakika kala, Çevreyolu köprüsü altında arkadaşlarıyla birlikte ırmağa girerek serinlemek istedi. Teknelerin yolcu aldığı iskeleden ırmağa atlayan Mustafa Boz suda batıp çıkmaya başladı. Boz, arkadaşlarının çabasına rağmen ırmakta kayboldu.

Arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı botla çevrede yaptığı araştırmada, gence ulaşamadı. Mustafa Boz'un yanındaki arkadaşlarından Mehmet Sürmeli fenalık geçirdi. Kalbini tutarak yere yığılan Sürmeli'ye ilk müdahaleyi çevredekiler yaptı. Mehmet Sürmeli, 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye götürüldü.

Manavgat ırmağında kaybolan Mustafa Boz'un bulunması için olay yerine dalgıç çağrıldı.

Manavgat Irmağındaki teknelerde çalıştığını belirten adını açıklamayan bir kişi, gençleri ırmağa girmeden önce uyardığını belirterek, "Irmağa girmeyin, tehlikeli olur dedim. Ancak beni terslediler. Gençlerden biri ırmakta bir süre yüzdükten sonra kayboldu" dedi.

Kaynak: DHA