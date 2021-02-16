Kısıtlama öncesi otobüs duraklarında yoğunluk

İSTANBUL 'u etkisi altına alan kar yağışı sürerken İETT otobüs seferlerinde aksamalar meydana geldi. Sokağa çıkma kısıtlaması öncesi çok sayıda vatandaşın duraklarda otobüs beklediği görüldü.

İstanbul genelinde devam eden kar yağışı Anadolu Yakası'nda da etkili oldu. Otobüs seferlerinde aksamalar yaşanınca vatandaşlar duraklarda uzun süre otobüs bekledi. Sokağa çıkma kısıtlamasına az bir süre kala durakta bekleyen vatandaşlar görüntülendi.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramazan Eğri