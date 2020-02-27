Kısa çıktığını söyleyen Berkay Şahin parmak uçlarında poz verdi
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Kısa çıktığını söyleyen Berkay Şahin parmak uçlarında poz verdi

Popçu Berkay ve oyuncu İsmail Filiz geride bıraktığımız gün İstinyePark'da objektiflere takıldı

27.02.2020 13:42 | Son Güncelleme: 27.02.2020 13:42
Kısa çıktığını söyleyen Berkay Şahin parmak uçlarında poz verdi

Birlikte alışveriş merkezine gelen ve Markalar Sokağı'nda görüntülenen ikili, muhabirlerin fotoğraf isteğini kırmadı ancak Berkay'ın "Abi adam çok uzun, birlikte çekmeseydik. Onun yanında çok kısa gözüküyorum" esprisi gülüşmelere neden oldu.

Aynı zaman da parmak uçlarında poz veren Berkay, boy farkını kapatmaya çalışsa da başarılı olamadı. İkili daha sonra Masa Restoran'a geçerek ortak arkadaşları ile bir araya gelip uzun süre sohbet etti.



Kaynak: Snob Magazin

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