Kış Olimpiyatları'na damga vuran isme yeni bir gelir kapısı daha açıldı

2026 Kış Olimpiyatları'nda altın madalya kazanan artistik buz pateni sporcusu Alysa Liu, son 3 haftada 5.5 milyon takipçi kazandı.

2026 Kış Olimpiyatları’nda altın madalya kazanan artistik buz pateni sporcusu Alysa Liu, sportif başarısını sosyal medyaya da taşıdı.

3 HAFTADA 5.5 MİLYON YENİ TAKİPÇİ

Olimpiyat zaferinin ardından büyük ilgi gören genç sporcu, son 3 haftada 5.5 milyon yeni takipçi kazandı. Liu’nun performansı ve kürsü anları dünya genelinde milyonlarca kez paylaşıldı. Altın madalyanın ardından artan ilgi, sporcunun küresel popülaritesini de önemli ölçüde yükseltti.

Alper Kızıltepe
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

