Kış Olimpiyatları'na damga vuran isme yeni bir gelir kapısı daha açıldı

2026 Kış Olimpiyatları’nda altın madalya kazanan artistik buz pateni sporcusu Alysa Liu, sportif başarısını sosyal medyaya da taşıdı.

3 HAFTADA 5.5 MİLYON YENİ TAKİPÇİ

Olimpiyat zaferinin ardından büyük ilgi gören genç sporcu, son 3 haftada 5.5 milyon yeni takipçi kazandı. Liu’nun performansı ve kürsü anları dünya genelinde milyonlarca kez paylaşıldı. Altın madalyanın ardından artan ilgi, sporcunun küresel popülaritesini de önemli ölçüde yükseltti.