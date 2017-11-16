Kırşehir'den Van'a Kardeşlik Köprüsü

Ahi Evran Üniversitesi (AEÜ) öğrencileri ile Van Kıyıcak İlkokulu arasında kardeşlik köprüsü kuruluyor.



Üniversitenin farklı bölümlerinden 9 öğrencinin kurduğu "Bizbiriz" grubu tarafından ilkokul öğrencilerine yönelik kırtasiye, kitap, giyecek, kışlık mont, bot ve oyuncak yardım kampanyası başlatıldı.



Yardımsever öğrencilerin sözcüsü Merve Fatma Baysal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üniversite bünyesinde başlatılan yardım kampanyasının proje halinde büyüyerek kent genelinde yayıldığını dile getirdi.



Valilik izniyle yardım kampanyasına devam ettiklerini, 21 Kasım'da Anıt Meydanı'nda stant açarak yardımları toplayacaklarını vurgulayan Baysal, şunları kaydetti:



"Kırşehir'i karış karış gezip yardım toplayarak, Van'daki Kıyıcak İlköğretim Okulu öğrencilerine destek sağlamayı amaçlıyoruz. Bu yardım kampanyası ile öğrencilere, kırtasiye, kitap, giyecek, kışlık mont, bot ve oyuncak topluyoruz. Bunları paketleyerek Kıyıcak'a ulaştıracağız. Kırşehir halkının ve şehir esnafının müthiş desteğini hissediyoruz. Anadolu'nun tüm yardım severliğini kampanyamıza yansıtan duyarlı Kırşehir halkına teşekkür ediyoruz. Kampanyamız aralık ayına kadar devam edecek. 21 Kasım'da Anıt Meydanı'nda açacağımız standa Kırşehirliler'den yardımlarını bekliyoruz."



Baysal, yardım yapmak isteyenleirn "bizbirizaeu@gmail.com mail" adresinden kendilerine ulaşabileceğini ekledi.