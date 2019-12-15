Kırşehir'de kazada hayatını kaybeden aile son yolculuğuna uğurlandı
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Kırşehir'de kazada hayatını kaybeden aile son yolculuğuna uğurlandı

Kırşehir'de meydana gelen kazada hayatını kaybeden aynı aileden 4 kişi yan yana toprağa verildi.

15.12.2019 13:53 | Son Güncelleme: 15.12.2019 13:58
Kırşehir'de kazada hayatını kaybeden aile son yolculuğuna uğurlandı

'de meydana gelen kazada hayatını kaybeden aynı aileden 4 kişi yan yana toprağa verildi.


Dün istikametinden gelen otomobilin otobüsle çarpışması sonucu meydana gelen kazada Salih Çiçek, ve Seda Çiçek hayatını kaybetmiş, Çiçek ise ağır yaralı olarak Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınmıştı. Durumu ağır olan Merve Çiçek ise akşam saatlerinde hayatını kaybetmişti. Kazada hayatını kaybeden aile için Akçakent ilçesindeki Fatih Camii'nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Kılınan namazın ardından helallik alındı.


Cenazeye AK Parti Milletvekili Mustafa Kendirli, Vali İbrahim Akın, Çiçekdağı Belediye Başkanı Hakan Hasanoğlu, Akçakent Kaymakamı Murat Karaloğlu, ailenin yakınları ve vatandaşlar katıldı. Cenazeler, ilçe mezarlığında dualarla yan yana defnedildi. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA
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