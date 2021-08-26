Kırsalda yol çalışmaları hız kesmiyor
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Kırsalda yol çalışmaları hız kesmiyor

Kırsalda yol çalışmaları hız kesmiyor
Bültenler - Haberler | Güncel

Manisa'da tarımsal üretimin yoğun olarak yapıldığı bölgelerdeki kalkınmayı ve ulaşım olanaklarını arttırmayı amaçlayan Büyükşehir Belediyesi, Saruhanlı ilçesi Koldere Mahallesi ile Şehzadeler ilçesi Çavuşoğlu Mahallesi arasındaki bağlantıyı sağlayan yolda asfaltlama çalışmalarına başladı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahalleleri birbirine bağlayan alternatif yollardaki asfaltlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Saruhanlı ilçesi Koldere Mahallesi ile Şehzadeler ilçesine bağlı Çavuşoğlu Mahallesi arasındaki güzergahta yol yapım çalışmaları başladı. 6 kilometrelik yol ağını kapsayan çalışmayı Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay, Yol Bakım ve Onarım Şube Müdürü Serdinç Bulut, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Şerafettin Yüncüoğlu, Saruhanlı Belediyesi Meclis Üyesi Bayram Gür Demir, Saruhanlı Muhtarlık İşleri Müdürü Serdar Özgedik, Koldere Mahalle Muhtarı İbrahim Durbay, Gümülceli Mahalle Muhtarı Murat Güleryüz, Çavuşoğlu Mahalle Muhtarı Fahri Sağır ve Yeniharmandalı Mahalle Muhtarı Veysel Akkoyun ile birlikte inceledi.

Hedefe Emin Adımlarla İlerliyoruz

Yol çalışmalarının yapıldığı noktada muhtarları bilgilendiren Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, "2021 asfalt sezonunda 525 kilometrelik yolu asfaltladık. Cengiz Ergün Başkanımızın belirttiği 1200 kilometrelik hedefe emin adımlarla ilerliyoruz.Önümüzde yaklaşık 2 buçuk aylık bir süremiz var. Tabi bu başarı; şantiyelerin, asfalt emekçilerinin başarısıdır. Gece gündüz, cumartesi pazar demeden çalışmalar devam ediyor. Yaptığımız çalışmaların ardından muhtarlarımızın, vatandaşlarımızın memnuniyetini görüyoruz, bu da bizleri mutlu ve huzurlu ediyor" diye konuştu.

Muhtarlar Çalışmalar İçin Teşekkür Etti

Mahalle muhtarları da yollarda yapılan asfaltlama çalışmaları için teşekkürlerini iletti. Koldere Mahalle Muhtarı İbrahim Durbay, "Çalışmalardan çok mutluyuz. Gerçekten verilen sözlerin daha fazlasıyla hizmetler yapıldı. Halkımız da oldukça memnun. Cengiz Ergün ve yol ekibine çok teşekkür ediyorum".

Gümülceli Mahalle Muhtarı Murat Güleryüz, "Cengiz Başkanımızdan çok çok memnunuz. Allah razı olsun. Yolların yapılmasıyla birlikte daha hızlı ve daha sağlıklı bir ulaşım sağlıyoruz. Kendisine ve ekibine teşekkür ediyoruz".

Çavuşoğlu Mahalle Muhtarı Fahri Sağır, "Yapılan hizmetlerden ötürü teşekkür ediyorum".

Yeniharmandalı Mahalle Muhtarı Veysel Akkoyun, "Yeniharmandalı-Çavuşoğlu-Yeşilköy-Gümülceli-Koldere ovası ana arterlerin hepsi yapıldığı için Cengiz Ergün ve ekibine teşekkür ediyorum. Hepsinden Allah razı olsun. Büyükşehir Belediyesi, her istediğimizi hizmeti yapıyor. Sağ olsunlar" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler

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