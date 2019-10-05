4 milyon TL ödülle aranan kırmızı listedeki terörist yakalandı: Para devletin kasasında kaldı

05.10.2019 12:40

İçişleri Bakanlığından, Tunceli'de etkisiz hale getirilen iki teröristin, kırmızı listede aranan Ayten Ene ile gri listede aranan Mehdi Kaplan olduğunun tespit edildiği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Pülümür ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığınca düzenlenen ortak operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerin kimlik tespit çalışmaları tamamlandı.

4 MİLYON TL DEVLETİN KASASINDA KALDI

İnceleme sonucu teröristlerden birinin, aranan teröristler arasında 4 milyon lira ödülle kırmızı listede yer alan sözde Dersim saha sorumlusu "Çiçek Kurtalan" kod adlı Ayten Ene, diğer teröristin de 300 bin lira ödülle gri listede bulunan "Dilgeş" kod adlı Mehdi Kaplan olduğu tespit edildi.

22 YIL ÖNCE ÖRGÜTE KATILMIŞ

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Siirt nüfusuna kayıtlı terörist Ayten Ene'nin (42) PKK'nın Türkiye'deki önemli isimleri arasında yer aldığı ve 22 yıl önce terör örgütüne katıldığı bildirildi..

Kaynak: AA