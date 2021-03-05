Kırmızı Oda Sadi'nin üvey annesi kim? Kırmızı Oda Sadi'nin üvey annesi gerçek adı ne? Berfu Öngören kimdir?

Kırmızı Oda'da sergilediği başarılı rol ile dikkat çeken Kırmızı Oda Sadi'nin üvey annesi kim? Kırmızı Oda Sadi'nin üvey annesi gerçek adı ne? Berfu Öngören kimdir?

SADİ'NİN ÜVEY ANNESİ KİM?

Cuma günleri yayınlanan Kırmızı Oda dizisindeSadi'nin üvey annesi canlandıran oyuncu Berfu Öngörendir.

BERFU ÖNGÖREN KİM?

Berfu Öngören, Türk oyuncu. Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünden mezun olduktan sonra Ankara Devlet Tiyatrosu'nda oyuncu olarak çalıştı. Tiyatro'nun yanı sıra, Bizim Evin Halleri ve Ne Seninle Ne Sensiz isimli tv dizilerinde rol aldı.