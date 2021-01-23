Kırmızı Oda'nın Yavuz'u Bora Koçak'ın gerçek mesleği şaşırttı

Kırmızı Oda dizisi ekranlarda fırtınalar estirmeye devam ediyor. Kırmızı Oda'nın 21. bölümünde Kumru'nun yaptığı açıklama ile Duru'nun Yavuz'un kızı olduğu ortaya çıktı. Kırmızı Oda dizisinde Kumru'nun evlenmek için kaçtığı Yavuz karakterine hayat veren oyuncu Bora Koçak'ın gerçek mesleği ise herkesi şaşırttı. İşte ayrıntılar...