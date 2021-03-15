Kırmızı Oda'nın Sadi'si Erkan Petekkaya'nın yeni projesi belli oldu
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Kırmızı Oda'nın Sadi'si Erkan Petekkaya'nın yeni projesi belli oldu

15.03.2021 22:27 | Son Güncelleme: 15.03.2021 22:46

Kırımızı Oda dizisinde Sadi karakterine hayat veren ve performansı ile ayakta alkışlanan oyuncu Erkan Petekkaya'nın, Şafak Vakti isimli filmde başrol olarak yer alacağı öğrenildi. Dizi, 15 Temmuz'u konu alıyor.

TV8 ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Kırmızı Oda'da hayat verdiği Sadi karakteri ile dikkatleri üzerine çeken Erkan Petekkaya'nın yeni projesi belli oldu.

BAŞROLDE YER ALACAK

Oyunculuk performansı ile sevenlerinin beğenisini kazanan Petekkaya'nın Rafadan Hayat yapım şirketinin imza attığı Şafak Vakti filminde başrol olarak yer alacağı öğrenildi. Yönetmen koltuğunda Volkan Kocatürk'ün oturduğu filmde, Serkan Ercan, Deniz Bolışık, Baran Bölükbaşı ve Aslıhan Karalar gibi ünlü isimlerin eşlik edecek.

Kırmızı Oda'nın Sadi'si Erkan Petekkaya'nın yeni projesi belli oldu
Kırmızı Oda'nın Sadi'si Erkan Petekkaya'nın yeni projesi belli oldu
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