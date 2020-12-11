Kırmızı Oda ne zaman, saat kaçta? Kırmızı Oda yeni bölüm fragmanı izle!

TV'de yayınlandığından beri izleyiciyi ekran karşına kilitleyen Kırmızı Oda dizisi hız kesmeden yeni bölümleriyle ekrana gelmeye devam ediyor. Kırmızı Oda hakkında merak edilenleri sizin için derledik... Kırmızı Oda ne zaman? Kırmızı son bölümde neler oldu? Kırmızı oda hangi gün, hangi kanalada?

Son zamanların popüler bir dizisi haline gelmeye başlayan Kırmızı Oda dizisi sosyal medyanın da insanların da gündeminden düşmüyor. Başrollerini Binnur Kaya, Tülin Özen, Burak Sevinç, Meriç Aral, Halit Özgür Sarı, Gülçin Kültür Şahin, Sezin Bozacı, Baran Can Eraslan'ın oynadığı dizi hangi gün, saat kaçta yayınlanıyor? Kırmızı Oda hangi kanalda ve ne zaman yayınlanmaktadır? Kırmızı Oda dizisinin konusu nedir? İşte detaylar haberimizde...

KIRMIZI ODA YENİ BÖLÜMDE NE OLACAK?

Kırmızı Oda yeni bölüm tanıtımı izleyiciyle buluştu. Kırmızı Oda'nın yeni bölümü 11 Aralık 2020 Cuma günü saat 20:00'de TV8 ekranlarında olacak. İşte OGM Pictures'ın yapımcılığını, Cem Karcı'nın yönetmenliğini üstlendiği, başrolünde Binnur Kaya'nın yer aldığı ve Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun hikayesinden esinlenerek Banu Kiremitçi Bozkurt'un senaryosunu kaleme aldığı Kırmızı Oda'nın Cuma akşamı ekranlara gelecek 15. bölümünün tanıtımı...

KIRMIZI ODA NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

Kırmızı Oda dizisinin yeni bölümü 11 Aralık Cuma günü saat 20:00 'da ekranlara gelecek.

KIRMIZI ODA YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

KIRMIZI ODA HANGİ GÜN?

4 Eylül'de başlayan dizi her hafta cuma günleri saat 20.00' da ekranlara gelmektedir.

KIRMIZI ODA HANGİ KANALDA?

'Oysa ne çok acı biriktirmişsin içinde.' repliğiyle hafızalara kazınan Kırmızı Oda dizisi TV8 ekranlarında yayınlanmaktadır.

KIRMIZI ODA DİZİSİ KONUSU

Dizi, hayatta yaşanan gerçek hikayelerden esinleniyor. Kırmızı Oda dizisinde, psikiyatri kliniğinde doktorların ve onlara başvuran hastaların hayatları hikayeleştirilmiştir. Kırmızı Oda'da her hayat hikayesinin altında yatan acılar, sevinçler, mutluluk ve hüzünler izleyicinin de ruhunun kapalı kapılarını aralayacak. Hastalar o güne kadar kimselere söyleyemedikleri sırları dile getirirken; izleyiciler de kendi bugünleri, geçmişleri ve yarınlarına dair bir şeyler bulacak!

KIRMIZI ODA OYUNCULARI

Binnur Kaya

Tülin Özen

Burak Sevinç

Meriç Aral

Halit Özgür Sarı

Gülçin Kültür Şahin

Sezin Bozacı

Baran Can Eraslan