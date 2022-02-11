Kırmızı Oda final mi yapacak? Kırmızı Oda bitiyor mu? Kırmızı Oda Sadi, Dara'nın hikayesi bitiyor mu?

Kırmızı Oda final mi, Kırmızı Oda bitiyor mu sorularının yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. TV8 ekranlarının sevilen dizisi Kırmızı Oda, anlattığı hikayelerle izleyicileri ekrana bağlıyor. Ancak dizi hakkında son günlerde oluşan gündem sonrası Kırmızı Oda bitiyor mu? Kırmızı Oda final mi yaptı gibi konular emrak edildi.

KIRMIZI ODA FİNAL Mİ YAPACAK?

TV100'den gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine Kırmızı Oda final yapacak.

Altuntaş haberinde, ''Ancak beklenen olmadı ve yazılan dramatik sahnelere rağmen reytinglerdeki eski parlak dönem geri gelmedi. Bunun üzerine bugün beklenen karar verildi. Pandemide aldığı yüksek reytinglerle dikkat çeken Binnur Kaya'lı Kırmızı Oda ekrana veda ediyor. Proje 61. bölümde final yapacak.'' dedi.

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