Kırmızı Oda dizisine kim katıldı? Kırmızı Oda yeni bölümde kimler var?
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Kırmızı Oda dizisine kim katıldı? Kırmızı Oda yeni bölümde kimler var?

07.11.2020 00:40 | Son Güncelleme: 07.11.2020 00:43
Kırmızı Oda dizisine kim katıldı? Kırmızı Oda yeni bölümde kimler var?

Kırmızı Oda 10. bölümde yepyeni bir hikayenin başlangıcına şahit olduk! Peki, Kırmızı Oda'ya hangi oyuncular katıldı? Kırmızı Oda dizisinde yeni karakterin rahatsızlığı nedir?

Yapımını OGM Pictures'ın gerçekleştirdiği, Gülseren Budayıcıoğlu'nun gerçek karakterlerin gerçek yaşam öykülerini barındıran eserinden uyarlanan senaryosunu Banu Kiremitçi Bozkurt'un kaleme aldığı 'Kırmızı Oda', onuncu bölümü ile 6 Kasım Cuma akşamı TV8'de olacak.

KIRMIZI ODA DİZİSİNE KİM KATILDI?

TV8'in cuma akşamlarına damga vuran OGM Pictures imzalı sevilen dizisi Kırmızı Oda'ya, oyuncu Sema Keçik konuk olacak. Keçik, yıllardır evden dışarı adımını atmamış 'Selvi' karakterine hayat verecek.

Yeni bölümde neler olacak?

'Kırmızı Oda'nın yeni bölümünde uzun süren hastane günlerinin ardından babasıyla yaşamaya başlayan Alya (Melisa Sözen) saklı kalan yaralarını Doktor Hanım'a açarken; Garip (Celil Nalçakan), Menekşe'yi koruyamayışının getirdiği vicdan azabıyla mücadele ediyor. Kliniğe kötü bir haberle gelen Meliha'nın kızı Melek (Nilsu Yılmaz) yaptığı hataların telafisini Doktor Hanım'da ararken, yıllardır evden dışarı adımını atmamış Selvi (Sema Keçik) kliniği arayarak randevu istiyor.

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