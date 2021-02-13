Kırmızı Oda dizisinde Doktor Hanım'ın gerçek adı bakın neymiş

Başrollerini Binnur Kaya, Tülin Özen ve Burak Sevinç'in paylaştığı TV 8 ekranlarının reyting rekorları kıran dizisi Kırmızı Oda'nın 24'üncü bölümü 12 Şubat Cuma akşamı yayınlandı.





İSMİ ORTAYA ÇIKTI

Her bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitleyen Kırmızı Oda'nın ekranlara gelen son bölümünde Binnur Kaya'nın canlandırdığı Doktor Hanım karakterinin ismi ortaya çıktı.

ADI MANOLYA& ;

Doktor Hanım ile görüşen Delikanlı Sadi kızlarının ismini saydı. Bunun üzerine konuşan Doktor Hanım da isminin Manolya olduğunu söyledi.

Böylelikle Doktor Hanım'ın ismi tam 24 bölüm sonra ortaya çıktı.

Manolya isminin anlamı nedir?

Manolyagillerden. Beyaz renkli ve güzel kokulu çiçekleri olan, süs bitkisi olarak yetiştirilen ağaç ve bu ağacın çiçeği...

Kaynak: Snob Magazin