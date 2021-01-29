Kırmızı Oda Can kimdir? Kırmızı Oda Feyyaz Şerifoğlu (Can) kimdir, kaç yaşında?
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Kırmızı Oda Can kimdir? Kırmızı Oda Feyyaz Şerifoğlu (Can) kimdir, kaç yaşında?

29.01.2021 19:28 | Son Güncelleme: 29.01.2021 19:32
Kırmızı Oda Can kimdir? Kırmızı Oda Feyyaz Şerifoğlu (Can) kimdir, kaç yaşında?

Kırmızı Oda Can kimdir? Kırmızı Oda Can karakteri merak ediliyor. Ajda Pekkan'ın vokalisti olan Feyyaz Şerifoğlu, Boncuk karakterinin hikayesiyle kadroya katıldı. İzleyiciler Feyyaz Şerifoğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğunu öğrenmek istiyorlar. Kırmızı Oda Feyyaz Şerifoğlu (Can) kimdir, kaç yaşında?

Feyyaz Şerifoğlu, Kırmızı Oda Can karakterine hayat veriyor. İzleyiciler Boncuk'un arkadaş Can ile ilgili bilgileri araştırmaya başladılar. Ajda Pekkan'ın vokalisti olan Feyyaz Şerifoğlu (Can) kimdir, kaç yaşında?

KIRMIZI ODA CAN KİMDİR?

Feyyaz Şerifoğlu, Kırmızı Oda dizisinde Can karakterine hayat veriyor. İzleyiciler Boncuk'un arkadaş Can ile ilgili bilgileri araştırmaya başladılar. Ajda Pekkan'ın vokalisti olan Feyyaz Şerifoğlu, 1991 Rize doğumlu. Şerifoğlu hem oyunculuk hem de şarkıcılık yapıyor.

FEYYAZ ŞERİFOĞLU KİMDİR?

Ajda Pekkan'ın vokalisti olan Feyyaz Şerifoğlu, 1991 Rize doğumlu. Şerifoğlu, üniversite eğitimi için Tekirdağ'a gelerek Tekstil Mühendisliği okudu. Feyyaz Şerifoğlu'nun ilk single çalışması "Gidene" ise söz, müzik ve aranjesi Onur Özdemir'e ait olan DMC etiketi ile 18 Aralık'ta tüm dijital platform da yerini aldı. Hem şarkıcılık hem oyunculuk yapıyor.

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