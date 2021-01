Kırmızı Oda Can gerçek değil mi, hayal mi? Kırmızı Oda Can gerçek adı ne? Feyyaz Şerifoğlu kimdir, kaç yaşında?

TV8'in sevilen dizisi Kırmızı Oda, konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çekmeye devam ediyor. Yeni bölüm fragmanı yayınlanan Kırmızı Oda'da Boncuk karakterinin hayalini gördüğü Can karakteri dikkat çekiyor. Peki, Kırmızı Oda Can gerçek değil mi, hayal mi? Kırmızı Oda Can kimdir? Feyyaz Şerifoğlu kimdir, kaç yaşında?

Kırmızı Oda dizisinde Boncuk karakterinin ermişler tarafından evlendirilmesi konu olarak ele alınırken, son yayınlanan bölümde Feyyaz Şerifoğlu da bu konuya dahil olarak Kırmızı Oda dizisine katılmıştı. Kırmızı Oda dizisinde Can karakterini canlandıracak olan Feyyaz Şerifoğlu'nun kim olduğu merak ediliyor. Bu bölüm, izleyicileri şoke etti ve derinden yaraladı! Kırmızı Oda yeni bölümde Can'ın hayal olduğu ortaya çıkıyor! Peki, Can gerçek mi? Can hayal mi? Can Gerçekte yok mu? işte tüm detaylar...

CAN HAYAL Mİ? CAN GERÇEK DEĞİL Mİ?

Kırmızı Oda 20. bölüm izleyenleri şoke etti! Kırmızı Oda Boncuk'un aşık olduğu Can'ın gerçek olmadığı, Boncuk'un hayalinde yarattığı bir karakter olduğu ortaya çıktı! Boncuk, Can karakterini kendi aklında kurmuş! Yani, Kırmızı Oda Can gerçek değil, hayal ürünü!

KIRMIZI ODA CAN FEYYAZ ŞERİFOĞLU KİMDİR?

Feyyaz Şerifoğlu, 1991 yılında Rize'de dünyaya gelmiştir. Feyyaz Şerifoğlu, 30 yaşındadır. Feyyaz Şerifoğlu, üniversite eğitimi için Tekirdağ'a gelerek Tekstil Mühendisliği okumuştur. Feyyaz Şerifoğlu müzisyendir ve ilk single çalışması "Gidene" de söz, müzik ve aranjesi Onur Özdemir'e ait olan DMC etiketi ile 18 Aralık'ta tüm dijital platform da yerini aldı.