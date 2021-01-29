Kırmızı Oda Boncuk öldü mü? Burcu Biricik diziden ayrıldı mı? Kırmızı Oda hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda?
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Kırmızı Oda Boncuk öldü mü? Burcu Biricik diziden ayrıldı mı? Kırmızı Oda hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda?

29.01.2021 09:31 | Son Güncelleme: 29.01.2021 09:34
Kırmızı Oda Boncuk öldü mü? Burcu Biricik diziden ayrıldı mı? Kırmızı Oda hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda?

Merakla izlenen psikolojik drama dizisi Kırmızı Oda dizisinde Boncuk karakterini canlandıran Burcu Biricik diziden ayrılıyor mu? Kırmızı Oda Boncuk öldü mü? Kırmızı Oda hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda?

Başrollerinde Binnur Kaya'nın rol aldığı, Madalyonun İçi adlı kitabından uyarlanan Kırmızı Oda Boncuk öldü mü? Burcu Biricik diziden ayrıldı mı? Kırmızı Oda hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda?

KIRMIZI ODA BONCUK ÖLDÜ MÜ?

Kırmızı Oda, 22. bölüm fragmanı ile şaşkınlık yarattı. Fragmanda Boncuk karakterine araba çarpması, Boncuk ölüyor mu? sorusunu akıllara getirdi. Beyaz gelinlikle yolda koşarken araba çarpan Boncuk karakterinin ölüp ölmediğini bu akşam yayınlanacak bölümde netleşecek.

KIRMIZI ODA HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

"Hayatın içinde bugüne kadar konuşulmamış, konuşulamamış ne varsa 'KIRMIZI ODA'da ortaya çıkacak." sloganıyla yola çıkan dizi, TV8 ekranlarında yayınlanmaktadır. Her Cuma, saat 20.00'da TV8 ekranlarında yayınlanmaktadır.

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