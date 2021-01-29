Kırmızı Oda Boncuk öldü mü? Burcu Biricik diziden ayrıldı mı? Kırmızı Oda hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda?

Merakla izlenen psikolojik drama dizisi Kırmızı Oda dizisinde Boncuk karakterini canlandıran Burcu Biricik diziden ayrılıyor mu? Kırmızı Oda Boncuk öldü mü? Kırmızı Oda hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda?