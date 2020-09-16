Kırmızı Oda 3. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Kırmızı Oda 2. bölümde neler oldu? Kırmızı Oda dizisi konusu nedir?
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Kırmızı Oda 3. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Kırmızı Oda 2. bölümde neler oldu? Kırmızı Oda dizisi konusu nedir?

Dev oyuncu kadrosu, etkileyici senaryosu ile Kırmızı Oda dizisi ilk günden beri çok dikkat çekmektedir. Kırmızı Oda dizisi konusu nedir? Kırmızı Oda dizisi oyuncuları kimler? Kırmızı Oda hangi kitaptan uyarlama? Kırmızı Oda 2. bölümde neler oldu?

16.09.2020 08:26 | Son Güncelleme: 16.09.2020 08:33

Başarılı oyuncu Binnur Kaya'nın başrolünde yer aldığı Kırmızı Oda adlı dizide, doktorların ve onlara başvuran hastaların hayatları ekranlara gelmektedir. Banu Kiremitçi Bozkurt'un senaryosunu kaleme aldığı Kırmızı Oda dizisi hakkında tüm detaylar haberimizde yer almaktadır. Kırmızı Oda 2. bölümde neler oldu?

KIRMIZI ODA DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Kırmızı Oda'da her hayat hikayesinin altında yatan acılar, sevinçler, mutluluk ve hüzünler izleyicinin de ruhunun kapalı kapılarını aralayacak. Hastalar o güne kadar kimselere söyleyemedikleri sırları dile getirirken; izleyiciler de kendi bugünleri, geçmişleri ve yarınlarına dair bir şeyler bulacak. Kadına şiddeti, kavgaları anlatan dizi merakla bekleniyor.

KIRMIZI ODA HANGİN GÜN, HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

4 Eylül Cuma akşamı saat 20:00'da Kırımızı Oda dizisi TV8 ekranlarında izleyicilerle buluşan dizi, her Cuma ekranlardaki yerini alıyor.

KIRMIZI ODA OYUNCULARI KİMLER?

Binnur Kaya

Tülin Özen

Burak Sevinç

Kırmızı Oda 3. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Kırmızı Oda 2. bölümde neler oldu? Kırmızı Oda dizisi konusu nedir?

Meriç Aral

Halit Özgür Sarı

Gülçin Kültür Şahin

Sezin Bozacı

Baran Can Eraslan

KIRMIZI ODA HANGİ KİTAPTAN UYARLAMA?

Kırmızı Oda dizisi, yapımını OGM Pictures'ın gerçekleştirdiği, Gülseren Buğdayıcıoğlu'nun gerçek karakterlerin gerçek yaşam öykülerini barındıran eserdir.

Kırmızı Oda 3. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Kırmızı Oda 2. bölümde neler oldu? Kırmızı Oda dizisi konusu nedir?

KIRMIZI ODA 2. BÖLÜMDE NELER OLDU?

'Kırmızı Oda'nın ikinci bölümünde hukuk fakültesinden birincilikle mezun olmasına karşın tuhaf karakteri ve davranışlarıyla Doktor Hanım'ı hayli zorlayan Alya ile, öfke problemiyle başa çıkmaya çalışan Mehmet ve intihar girişiminin ardından hayata tutunmaya çalışan Meliha'nın hikayelerindeki yeni gelişmeler izleyenleri yine ekran başına kilitleyecek. 'Kırmızı Oda'nın ikinci bölümünde başrol oyuncularına Evrim Alasya, Salih Bademci ve Hande Doğandemir ve Melisa Sözen eşlik edecek.

Kırmızı Oda 3. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Kırmızı Oda 2. bölümde neler oldu? Kırmızı Oda dizisi konusu nedir?

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