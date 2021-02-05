Kırmızı Oda 23. bölüm izle! Kırmızı Oda 23. bölüm fragmanı! Kırmızı Oda son bölümde neler oldu? Kırmızı Oda yeni bölüm izle!
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Kırmızı Oda 23. bölüm izle! Kırmızı Oda 23. bölüm fragmanı! Kırmızı Oda son bölümde neler oldu? Kırmızı Oda yeni bölüm izle!

05.02.2021 08:52 | Son Güncelleme: 05.02.2021 08:55
Kırmızı Oda 23. bölüm izle! Kırmızı Oda 23. bölüm fragmanı! Kırmızı Oda son bölümde neler oldu? Kırmızı Oda yeni bölüm izle!

Gülseren Budayıcıoğlu'nun 2004 yılında yayınlanan Madalyonun İçi adlı kitabından uyarlanan, psikolojik drama dizisi Kırmızı Oda 23. bölüm izle! Kırmızı Oda 23. bölüm fragmanı! Kırmızı Oda son bölümde neler oldu? Kırmızı Oda yeni bölüm izle!

Binnur Kaya, Tülin Özen ve Burak Sevinç gibi başarılı isimlerin rol aldığı Kırmızı Oda 23. bölüm izle! Kırmızı Oda 23. bölüm fragmanı! Kırmızı Oda son bölümde neler oldu? Kırmızı Oda yeni bölüm izle!

KIRMIZI ODA SON BÖLÜM ÖZETİ

Kırmızı Oda'nın 22. bölümünde; Kumru (Aslıhan Gürbüz), çocukken uğradığı tacize sessiz kaldığı için hissettiği suçluluk duygusunu Doktor Hanım'la paylaşıyor. Kliniğe uygunsuz biçimde giriş yaparak ortalığı karıştıran Sadi (Erkan Petekkaya), herkesi endişelendiriyor. İlaçları kesip gerçek hayata dönmeyi reddeden Boncuk'u (Burcu Biricik) dedeler ve Can tekrar ziyaret ediyor. Sabrı tükenen Rezzan ise bu kez kendisi Boncuk'u kliniğe getiriyor.

KIRMIZI ODA HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA?

Her Cuma, saat 20.00'da TV8 ekranlarında yayınlanan Kırmızı Oda seyircisi ile buluşacak. Kırmızı Oda 23. bölümü ile bu akşam ekranlarda.

KIRMIZI ODA YENİ BÖLÜM İZLE!

KIRMIZI ODA 23. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

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