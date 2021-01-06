Kırmızı Oda 19. bölüm fragmanı izle! Kırmızı Oda son bölüm özeti! Kırmızı Oda oyuncuları!

Kırmızı Oda ilk bölümü itibari ile izleyici tarafından dikkat çeken yapım oldu. Peki, Kırmızı Oda 19. bölüm fragmanı izle! Kırmızı Oda son bölüm özeti! Kırmızı Oda oyuncuları!

OGM Pictures imzalı, yönetmeliğini Cem Karcı'nın yaptığı, Banu Kiremitçi Bozkurt'un senaryosunu kaleme aldığı dram ve psikolojik türündeki Türk yapımı televizyon dizisi. Yazar Gülseren Budayıcıoğlu'nun Madalyonun İçi adlı eseri ve çeşitli bölümler derlenerek televizyona uyarlanmıştır. Kırmızı Oda 19. bölüm fragmanı izle! Kırmızı Oda son bölüm özeti! Kırmızı Oda oyuncuları!

KIRMIZI ODA SON BÖLÜM ÖZETİ!

Kırmızı Oda'nın 18. bölümünde; Selvi (Sema Keçik), geçmişiyle hesaplaşıp yepyeni bir hayatın kapısını sonuna kadar açar. Boncuk'un (Burcu Biricik) gördüğü halüsinasyonlar azalmaya başlayınca Doktor Hanım'la daha sıkı bir bağ kurar ve doğduğu evde yaşadığı felaketi ve Can'la kurduğu arkadaşlığı anlatır. Birlikte yola çıktığı Yavuz'un (Bora Koçak) kendisine yaşattığı travmatik deneyimin Kumru'yu (Aslıhan Gürbüz) intikam almaya zorlaması Doktor Hanım'ı endişelendirir. Gittikçe daha kötü bir ruh haline bürünen Doktor Ayşe kritik kararını Doktor Hanım'la paylaşır.

KIRMIZI ODA HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA?

Sevilen dizi Kırmızı Oda her Cuma, saat 20.00'da TV8 ekranlarında yayınlanmaktadır. Kırmızı Oda 19. bölüm fragmanı ile yine merak uyandırmayı başardı. Kırmızı Oda fragmanını haberimizden takip edebilirsiniz.

KIRMIZI ODA OYUNCULARI!

Binnur Kaya

Tülin Özen

Burak Sevinç

Meriç Aral

Halit Özgür Sarı

Gülçin Kültür Şahin

Sezin Bozacı

Baran Can Eraslan