Kırmızı listedeki porsuk yolda yaralı bulundu, tedavi altına alındı
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Jandarma, Bingöl, Genç, Yaşam, Haber

Kırmızı listedeki porsuk yolda yaralı bulundu, tedavi altına alındı

Bingöl'de nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için kırmızı listede yer alan porsuk, jandarma ekipleri tarafından yaralı halde bulundu. Yaralı hayvan tedavi altına alındı.

24.04.2020 17:00 | Son Güncelleme: 24.04.2020 17:14
Kırmızı listedeki porsuk yolda yaralı bulundu, tedavi altına alındı

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Genç ilçesi Servi karayolu üzerinde nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için Dünya Doğayı Koruma Birliği (IUCN) tarafından kırmızı listede koruma altında bulunan yaralı bir porsuk buldu.

TEDAVİ ALTINA ALINDI

Yaralı hayvana ilk müdahaleyi yapan jandarma ekipleri, daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Bingöl Müdürlüğü ekiplerine teslim etti. Ekiplerin teslim aldığı hayvanın tedavi altına alındığı bildirildi.

Kırmızı listedeki porsuk yolda yaralı bulundu, tedavi altına alındı
Kırmızı listedeki porsuk yolda yaralı bulundu, tedavi altına alındı
Kırmızı listedeki porsuk yolda yaralı bulundu, tedavi altına alındı

Kaynak: İHA

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