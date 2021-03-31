Kırmızı Kamyon Zehra kimdir? Kırmızı Kamyon Tuğçe Altuğ kimdir? Tuğçe Altuğ kaç yaşında nereli?

Show TV'nin yeni dizisi Kırmızı Kamyon'da izleyicilerin ilgi odağı olan Tuğçe Altuğ hakkında araştırmalar yapılıyor. Peki, Tuğçe Altuğ kaç yaşında nereli? Kırmızı Kamyon Tuğçe Altuğ kimdir? Kırmızı Kamyon Zehra kimdir?

Kırmızı Kamyon dizisinde gösterdiği performansla beğeni toplayan Tuğçe Altuğ hakkında araştırmalar yapılıyor. Peki, Kırmızı kamyon Tuğçe Altuğ kimdir? Tuğçe Altuğ kaç yaşında nereli? Kırmızı Kamyon Zehra kimdir? İşte, detaylar…

KIRMIZI KAMYON ZEHRA KİMDİR?

Zehra, Cem'le büyük bir aşkla evlenmiştir. Cem'in kız kardeşinin vefatının ardından Ömrüm ailelerine katılır ve Zehra Ömrüm'e kendi çocuğu gibi bağlanır. Ömrüm'le kurduğu bağ sağlıksız bir hal alır, sevgisiyle küçük kızı psikolojik olarak olumsuz etkilemeye başlar. Çünkü Zehra, Ömrüm'ü babasına vermemekte kararlıdır.

KIRMIZI KAMYON TUĞÇE ALTUĞ KİMDİR?

Doğum tarihi: 1987

Kaç yaşında: 34yaşında

Nereli: İstanbul

Eğitim: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (2010), Pera Güzel Sanatlar Lisesi

Pera Güzel Sanatlar Lisesi'nde Tiyatro bölümünü bitirmiştir. Sonrasın 2010 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı Oyunculuk bölümüne girmiş ve mezun olmuştur.

Yine 2010 yılında ilk profesyonel oyunculuk deneyimi "Dot'ta Punk Rock" adlı oyunda Lily başrol karakteri ile olmuştur. Sonrasında ise İkincikat Tiyatrosunda Küçük ve Dot Tiyatro'da Makas oyunlarında rol almıştır.

Tiyatro kariyerine 2010 yılında başlayan Altuğ, birçok ödül almıştır.

2016 yılında "Kabileler" isimli oyunda Sylvia rolü ile Afife Tiyatro Ödüllerinde Yılın en iyi yardımcı kadın oyuncu ödülünü almıştır.

Sadri Alışık Tiyatro ödüllerinde ise yardımcı rolde en başarılı kadın oyuncu seçilmiştir.

Tiyatroculukla birlikte dizi oyunculuğu da yapan Tuğçe Altuğ, çeşitli dizilerde rol almıştır.

Oyuncu veya Dramaturg Olarak Görev Aldığı Bazı Tiyatro Oyunları

• Berlin Zamanı/ Oyuncu - 2017

• Kabileler/ Oyuncu - 2016

• Makas Oyunları 1/ Pankart/ A Bigger Banner - 2013

• Küçük/ Melda - 2013

• Kutlama/ Festen/ Asistan - 2011

• Alışveriş ve S***ş/ Shopping and F***ing/ Proje Tasarım/ Dramaturg - 2009

• Punk Rock/ Oyuncu

Rol Aldığı Diziler

• Kırmızı Kamyon - Zehra (2021)

• Kadın (Avukat Kısmet Avcı, 2019)

• Dip (Aylin, 2018)

• Bartu Ben (Kendisi, 2018)

• Kadın (Av. Kısmet Avcı, 2017)

• Yılanların Öcü (2014)

• Uçurum (2012)

• Evlerden Biri (2012)

• Sen de Gitme (2011)

• Küçük Sırlar (2010)

• Rol Aldığı Sinema Filmleri:

• Kelebekler (Suzan,)

• Dünyanın En Güzel Kokusu (Hande,)

• Kaybedenler Kulübü (2010)

• Rol Aldığı Kısa Filmler:

• Grueling and His Wife (2013)

Görsel:@tugce.altug