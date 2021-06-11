Hem çarptı, hem saldırdı... O anlar kameraya böyle yansıdı
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Hem çarptı, hem saldırdı... O anlar kameraya böyle yansıdı

İhlas Haber Ajansı / Hasan Zahid Ezim - Haberler | 3. Sayfa

Hem çarptı, hem saldırdı.

Hem çarptı, hem saldırdı... O anlar kameraya böyle yansıdı

-Kırmızı ışıkta duran araca çarptı, tekme tokat sürücüyü yumrukladı

İSTANBUL - Sarıyer'de bir araç kırmızı ışıkta bekleyen otomobile çarptı. Kaza sonrası araçtan inen sürücü, çarptığı aracın sürücüsünü yumrukladı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, 9 Haziran Çarşamba saat 23.00 sıralarında Çayırbaşı Bahçeköy Caddesi üzerinde meydana geldi. Kırmıza ışığa son anda yakalanan bir araç ani fren yaparak durdu. Daha sonra arkadan gelen hafif ticari araç ise hızını alamayınca önündeki araca sert bir şekilde çarptı. Ne olduğunu anlamayan sürücü araçtan indikten sonra arabasına bakarken, hafif ticari aracın sürücüsü ise adama koşup yumruk attı. Çevredekiler araya girerek, kavgayı ayırdı. O anlar ise saniye saniye güvenlik kameralarına kaydedildi.

Hem çarptı, hem saldırdı... O anlar kameraya böyle yansıdı
Hem çarptı, hem saldırdı... O anlar kameraya böyle yansıdı
Hem çarptı, hem saldırdı... O anlar kameraya böyle yansıdı
Hem çarptı, hem saldırdı... O anlar kameraya böyle yansıdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hasan Zahid Ezim

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