'Kırmızı Araba' filmi gala gösteriminde izleyiciyle buluştu - Haberler
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"Kırmızı Araba" filmi gala gösteriminde izleyiciyle buluştu

AA / Hilal Uştuk - Haberler | Güncel

"Kırmızı Araba" filmi, çocukları sinema sanatıyla buluşturmak amacıyla gerçekleştirilen 17. Çocuk Filmleri Festivali'nde gösterildi.

"Kırmızı Araba" filmi, çocukları sinema sanatıyla buluşturmak amacıyla gerçekleştirilen 17. Çocuk Filmleri Festivali'nde gösterildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün destekleriyle Türkiye Sinema ve Audiovisuel Kültür Vakfı (TÜRSAK) tarafından düzenlenen "Filmimin Hikayesi" yarışmasını kazanan yapımın senarist ve yönetmenliğini Ali Tanrıverdi üstlendi.

Kanyon AVM Cinemaximum'daki gösterime, filmde oyunculuk da yapan TÜRSAK Başkanı Cemal Okan, TÜRSAK Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Burhan Gün ve oyuncu Beste Bereket katıldı.

"Birinin hayalinde rol almak heyecan verici"

Yönetmen Tanrıverdi, gösterim öncesi yaptığı açıklamada, çocuklarla çalışmalarına fırsat veren Cemal Okan'a teşekkür ederek, "Asla hayal kurmaktan vazgeçmeyin." dedi.

TÜRSAK Başkanı Okan da "Filmimin Hikayesi" projesine çok önem verdiğini kaydederek, çocukların hayallerinin gerçekleştirilmesinde vakıf olarak ellerinden gelen her şeyi yapacaklarının altını çizdi.

Yarışmayı kazanarak, hikayesi filme çekilen Asya Şahin'i tebrik eden Okan, vakfa katkılarından dolayı CGV Mars Cinema Group'a da teşekkür etti.

Filmde rol alan oyuncu Beste Bereket, bir hayalin peşinden koşmanın yürek, azim ve yüksek bir enerji istediğini belirterek, "Birinin hayalinde rol almış olmak benim için heyecan verici bir şey." dedi.

Salgın dolayısıyla sinemaların kapandığını anımsatan Bereket, 2 yıl aradan sonra sinemaya geldiği için mutlu olduğunu sözlerine ekledi.

Yarışmayı kazanarak hikayesi filme çekilen Asya Şahin ise hayatının en güzel gününü yaşadığını ve çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Karikatürist ve animasyon yapımcısı Varol Yaşaroğlu başkanlığında, senarist ve yönetmen Ali Tanrıverdi, yazar ve psikiyatrist Cem Mumcu, oyuncu Ceren Benderlioğlu ve CGV Mars Cinema Group Pazarlama ve Operasyondan Sorumlu Üst Düzey Yöneticisi Nurdan Ulu Horozoğlu'ndan oluşan yarışma jürisinin seçtiği Şahin'in "Kırmızı Araba" öyküsü, Tanrıverdi'nin yönetmenliğinde filme çekilerek, çocukların sanatsal üretim gerçekleştirmesine katkı sağlandı.

AA / Hilal Uştuk - Son Dakika Haberleri
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