Kırklareli Valisi Osman Bilgin'den SODAM'a ziyaret
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Kırklareli Valisi Osman Bilgin'den SODAM'a ziyaret

Kırklareli Valisi Osman Bilgin'den SODAM'a ziyaret
Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop - Haberler | Güncel

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Sosyal Dayanışma Merkezi'ni (SODAM) ziyaret etti.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Sosyal Dayanışma Merkezi'ni (SODAM) ziyaret etti.

Vali Bilgin, eşi İlknur Bilgin ile Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kalkan, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Şenay Yener Yılmaz ve Trakya Kalkınma Ajansı Kırklareli Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Emre Beji ile SODAM'da incelemede bulundu.

"Umutlu Kadınlar Üretiyor" projesi hakkında bilgi alan Bilgin, kursiyerlerle bir araya geldi.

Kursiyerlerin istek ve sıkıntılarını dinleyen Bilgin, çalışmalarında başarılar diledi.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin'den SODAM'a ziyaret
Kırklareli Valisi Osman Bilgin'den SODAM'a ziyaret

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop

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