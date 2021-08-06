Kırklareli Valisi Osman Bilgin'den SODAM'a ziyaret

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Sosyal Dayanışma Merkezi'ni (SODAM) ziyaret etti.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Sosyal Dayanışma Merkezi'ni (SODAM) ziyaret etti.

Vali Bilgin, eşi İlknur Bilgin ile Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kalkan, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Şenay Yener Yılmaz ve Trakya Kalkınma Ajansı Kırklareli Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Emre Beji ile SODAM'da incelemede bulundu.

"Umutlu Kadınlar Üretiyor" projesi hakkında bilgi alan Bilgin, kursiyerlerle bir araya geldi.

Kursiyerlerin istek ve sıkıntılarını dinleyen Bilgin, çalışmalarında başarılar diledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop