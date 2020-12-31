Kırklareli Valisi Bilgin, güvenlik güçlerinin yeni yılını kutladı, sürücülere gofret dağıttı
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Kırklareli Valisi Bilgin, güvenlik güçlerinin yeni yılını kutladı, sürücülere gofret dağıttı

31.12.2020 22:15 | Son Güncelleme: 31.12.2020 22:18
Kırklareli Valisi Bilgin, güvenlik güçlerinin yeni yılını kutladı, sürücülere gofret dağıttı

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, güvenlik güçlerini ziyaret ederek yeni yıllarını kutladı.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, güvenlik güçlerini ziyaret ederek yeni yıllarını kutladı.

Vali Bilgin, İl Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğlu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Orhan Kılıç ile İstanbul yolu 3. kilometresinde kente girişte nöbet tutan polisleri ziyaret etti.

Ekipler tarafından karşılanan Bilgin, ardından güvenlik güçlerine çikolata ikram etti.

Bilgin, daha sonra sürücülere gofret dağıtarak yeni yılın hayırlı uğurlu olması temennisinde bulundu.

Vali Bilgin, burada yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerinin vatandaşın can ve mal güvenliğini korumak için gece gündüz demeden çalıştıklarını söyledi.

2020 yılının insanlık ve dünya açısından çok sıkıntılı bir süreç olduğunu vurgulayan Bilgin, şöyle konuştu:

"İnşallah yüce Allah'tan niyaz ediyoruz ki bu yıl sıkıntılardan en kısa sürede kurtuluruz. Eski günlerimize, sosyal ortama inşallah kavuşuruz. 2021 yılının herkes için sağlık, huzur, mutluluk getirmesini diliyorum. Ülkemiz açısından 2021 yılının koronavirüsten kurtulmuş bir dönem, kamu personellerimiz, emniyetimiz, jandarmamız, ülkemizin güvenliği için sınırda nöbet tutan bütün Mehmetçiğimiz için sağlık ve huzur getirmesini diliyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

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