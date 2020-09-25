Kırklareli'nden kısa kısa
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Kırklareli'nden kısa kısa

25.09.2020 09:03 | Son Güncelleme: 25.09.2020 09:07
Kırklareli'nden kısa kısa

Demirköy ilçesinde bulunan Dupnisa Mağarası'nın yolu asfalt ve beton ile yenileniyor.

Demirköy ilçesinde bulunan Dupnisa Mağarası'nın yolu asfalt ve beton ile yenileniyor.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, yaptığı yazılı açıklamada, mağaranın çevresinin uygulanan projeler ile değiştiğini belirtti.

Mağaraya giden 16 kilometrelik yolun beton ve asfalt ile yenilenme çalışmalarına başlandığını aktaran Bilgin, çalışmaların en kısa sürede sona ermesi için gayret ettiklerini bildirdi.

Bilgin, vatandaşları mağarayı gezmeye davet etti.

Kuraklık ve su yönetimi toplantısı

Kırklareli'nde kuraklık ve su yönetimi toplantısı yapıldı.

Vali Osman Bilgin başkanlığında video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıya kaymakamlar, belediye başkanları ve ilgili kurum müdürleri katıldı.

Toplantıda su kaynaklarının bilinçli kullanılması konusu görüşüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

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