Demirköy Çilek Festivali etkinlikleri kapsamında şarkıcı Cengiz Kurtoğlu konser verdi.

Demirköy Belediyesi tarafından düzenlenen festival en güzel çilek yarışması ile başladı.

Daha sonra etkinlikler kapsamında sanatçı Cengiz Kurtoğlu, sevenleriyle buluştu. Başkanı Recep Gün, konser sonrası yaptığı konuşmada,Trakya'nın en şirin ve en gözde bölgelerinden birinin Demirköy olduğunu söyledi.

Bu tür etkinliklerle ilçelerini tanıtmak istediklerini ifade eden Gün, festivalin 37. yılı coşkuyla kutladıklarını aktardı.

Konsere AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, Kaymakam Cafer Ekinci ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Lüleburgaz'da motosiklet denetimi

Lüleburgaz İlçe Emniyet Müdürlüğünce, motosiklet denetimi yapıldı.

İlçede 4 farklı noktada 46 personel ve 8 polis ekibinin katılımıyla gerçekleştirilen uygulamada, 90 motosiklet kontrol edildi. Denetimlerde kask kullanmayan 25, ehliyetsiz 5 motosiklet sürücüsüne cezai işlem uygulandı. Uygulamada, 7 motosiklet ise trafikten men edildi.

Emniyet Müdürü Ali Koca, denetimlerin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, denetimde ehliyetsiz ve kasksız sürücülere ceza uygulandığı kaydetti.

Koca,, motosiklet denetimlerinin artarak devam edeceğini bildirdi.

Kaynak: AA