Kırklareli'nde 14 sığınmacı yakalandı
02.01.2021 09:21 | Son Güncelleme: 02.01.2021 09:24
Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollardan giren 14 sığınmacı yakalandı.
Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollardan giren 14 sığınmacı yakalandı.
Jandarma ekipleri, Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı ile Kofçaz ilçesinde Afganistan, Mısır ve Suriye uyruklu 14 sığınmacıyı yakaladı.
Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen sığınmacılar, İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.
Yabancı uyruklular, işlemlerin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran