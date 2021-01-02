Kırklareli'nde 14 sığınmacı yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Kırklareli'nde 14 sığınmacı yakalandı

02.01.2021 09:21 | Son Güncelleme: 02.01.2021 09:24
Kırklareli'nde 14 sığınmacı yakalandı

Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollardan giren 14 sığınmacı yakalandı.

Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollardan giren 14 sığınmacı yakalandı.

Jandarma ekipleri, Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı ile Kofçaz ilçesinde Afganistan, Mısır ve Suriye uyruklu 14 sığınmacıyı yakaladı.

Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen sığınmacılar, İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Yabancı uyruklular, işlemlerin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Özkoç Ziya Selçuk Fahrettin Koca Mehmet Akif Ersoy Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Hülya Avşar Bülent Ersoy Aleyna Tilki
Spor Arda Turan Ryan Babel Güven Yalçın Rıza Çalımbay Arda Kardeşler
Tüm Haberler Kaza Çocuk Hisarcık Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kırklareli'nde 14 sığınmacı yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.1.2021 09:24:33. #1.15#
title