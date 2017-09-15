Kırıkkale'deki Fetö/pdy Davaları

Kırıkkale'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davalarda yargılanan 3 sanığa "silahlı terör örgütü üyeliği"nden hapis cezaları verildi.



Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki ilk duruşmada etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan tutuksuz sanık İbrahim Sinan K. ile avukatı hazır bulundu.



Sanık İbrahim Sinan K, savunmasında FETÖ'nün içinde kasten bulunmadığını, hayır kurumunda çalıştığını zannettiğini söyledi.



15 Temmuz'daki darbe girişiminden sonra bu yapının gerçek yüzünü gördüğünü ve irtibatını kestiğini anlatan sanık, "Ben emniyette ve adli mercilerde bu yapıyla ilgili bütün bildiklerimi anlattım. Her zaman da bilgi için yardıma hazırım. Bu yapıdan ayrıldıktan sonra kimse bana ulaşamasın diyerek telefon dahi kullanmadım. Memleketime gittim. Böylelikle bana kimse ulaşamadı. Duruşmalara geldiğimde bu yapının içindekiler 'hain' dedi. Benim bu yapıyla ilgili anlattıklarım bunları kızdırıyor. Beraatimi talep ediyorum." diye konuştu.



Savunmaların ardından mütalaasını sunan savcı, sanığın "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan cezalandırılmasını istedi.



Mahkeme heyeti, sanık İbrahim Sinan K'yi 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırdı.



Aynı mahkemedeki diğer duruşmaya tutuklu sanık Mustafa V. ile avukatı katıldı.



Sanık Mustafa V, hakkındaki suçlamaları reddederek, beraatini talep etti.



Mahkeme heyeti, sanığa "silahlı terör örgütü üyeliği"nden 6 yıl 7 ay 9 gün hapis cezası verdi.



Aynı mahkemedeki diğer duruşmada da Kırıkkale'de bir dönem "il ablası" olduğu iddia edilen Fazile Y. ile avukatı hazır bulundu.



Sanık Fazile Y, mahkemeye gönderilen ByLock raporunda yanlışlıklar olduğunu, o yıllarda Niğde'de ikamet etmesine rağmen Kırıkkale'de bulunduğunun söylendiğini öne sürerek, beraatini istedi.



Mahkeme heyeti, sanığın "silahlı terör örgütü üyeliği"nden 7 yıl 8 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.