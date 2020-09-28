Kırıkkale'de zift yüklü tanker yandı
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Kırıkkale'de zift yüklü tanker yandı

28.09.2020 23:45 | Son Güncelleme: 28.09.2020 23:49
Kırıkkale'de zift yüklü tanker yandı

KIRIKALE'de, hareket halindeyken alev alan zift yüklü tanker, kullanılamaz hale geldi.

KIRIKALE'de, hareket halindeyken alev alan zift yüklü tanker, kullanılamaz hale geldi. 

Kırıkkale- Kayseri yolu Bağdat köprüsü üzerinde hareket halindeki Murat Ay yönetimindeki tankerin lastiğinde gece saatlerinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, tankere de sirayet etti. Yangını fark eden Ay'ın ihbarı ile olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiyenin müdahalesi ile söndürülürken, tanker kullanılamaz hale geldi. Sürücü Murat Ay, olaya ilişkin, "Fren yapmaktan lastikler alev aldı" dedi.


Kırıkkale'de zift yüklü tanker yandı
Kırıkkale'de zift yüklü tanker yandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak CAN

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