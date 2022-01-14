Kırıkkale'de yasaklı ırk 40 köpeğe mikroçip takıldı - Haberler
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Kırıkkale'de yasaklı ırk 40 köpeğe mikroçip takıldı

Kırıkkale'de yasaklı ırk 40 köpeğe mikroçip takıldı
AA / Muhammet Fatih Gökmen - Haberler | Güncel

Yasaklı türler olarak belirlenen Amerikan Pitbull Terrier, Dogo Argentino, Fila Brasilerio, Japanese Tosa, American Staffordshire Terrier ve American Bully ırkı köpeklerin kısırlaştırılıp il ve ilçe tarım müdürlüklerinde dijital kimliklerinin oluşturulması çalışmaları son günde de sürdü.

KIRIKKALE (AA) - Yasaklı türler olarak belirlenen Amerikan Pitbull Terrier, Dogo Argentino, Fila Brasilerio, Japanese Tosa, American Staffordshire Terrier ve American Bully ırkı köpeklerin kısırlaştırılıp il ve ilçe tarım müdürlüklerinde dijital kimliklerinin oluşturulması çalışmaları son günde de sürdü.

Kentte özel kliniklerde veteriner hekimler yasaklı ırk köpeklerin kısırlaştırmasını yapıp, mikroçip yerleştirdikten sonra hayvan sahipleri İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde kayıt yaptırıyor. Kırıkkale'de şu ana kadar 40 yasaklı ırk köpeğe çip takılarak kaydı yapıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde köpeğine çip taktıran Cengizhan Ağırman, hayvanların kayıt altına alınmasının önemli olduğunu söyledi.

Hayvan sahiplerinin de bazı konulara dikkat etmesi gerektiğini belirten Ağırman, "Hayvanların saldırganlaşmasının sebebi insanlar. Pasaportumuzu oluşturduğumuz için mutluyuz. Zaten bahçemizde beslediğimiz hayvandı." diye konuştu.

AA / Muhammet Fatih Gökmen - Son Dakika Haberleri

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